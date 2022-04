3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Zug 94 gegen Küssnacht a/R – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Zug 94 behielt im Spiel gegen Küssnacht a/R am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Zug 94 lag ab der 43. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Dennis Manuel Abreu Fernandes (10. Minute) und Jérome Kirschenhofer getroffen hatten. In der 52. Minute schoss Küssnacht a/R (Michael Stadler) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Zug 94 sah Dennis Manuel Abreu Fernandes (25.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Aurel Kelmendi (20.), Simone Campisi (54.) und Elton Makumbi (92.). Küssnacht a/R kassierte vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Zug 94 zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 2).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zug 94. 27 Punkte bedeuten Rang 4. Für Zug 94 ist es der zweite Sieg in Serie.

Zug 94 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Baar 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (18.30 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Mit der Niederlage rückt Küssnacht a/R in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 5. Küssnacht a/R hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Küssnacht a/R spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Cham IV (Rang 11). Die Partie findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Zug 94 II - FC Küssnacht a/R 1 2:1 (2:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 10. Dennis Manuel Abreu Fernandes 1:0. 43. Jérome Kirschenhofer 2:0. 52. Michael Stadler 2:1. – Zug 94: Cedric Stillhart, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Joan David Avila Romero, Flavio Fruci, Aurel Kelmendi, Jérome Kirschenhofer, Simone Campisi, Robin Baumann, Bruno David Aires Lopes, Mattia Hanusch, Valentin Bagavac. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Joel Lieb, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Marc Mathis, Mario Stadler, Janis Müller, Roberto Tarzia, Vitor Hugo Gomes Santos, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 12. Mario Stadler, 20. Aurel Kelmendi, 42. Antonio Linares Jimenez, 54. Simone Campisi, 65. Kilian Horat, 87. Joel Lieb, 92. Elton Makumbi – Ausschluss: 25. Dennis Manuel Abreu Fernandes.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 00:36 Uhr.