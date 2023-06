4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Erion Zukaj rettet Rotkreuz einen Punkt gegen Hünenberg Sechs Tore sind zwischen Rotkreuz und Hünenberg gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Hünenberg war zweimal in Führung. Rotkreuz lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Rotkreuz in der 91. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Hünenberg ging in der 41. Minute 3:2 in Führung. Danach sollte es 50 Minuten dauern, ehe es zum Ausgleich kam. Der Ausgleich für Rotkreuz zum 3:3 fiel spät durch Erion Zukaj. Er war in der 91. Minute erfolgreich.

Trotz einer 54 Minuten andauernden Führung, mehr als die Hälfte des Spiels, ging Hünenberg lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Fabio Ehrat (40.) und Semir Sinani (88.). Eine Verwarnung gab es für Hünenberg, nämlich für Benjamin Fuchs (80.).

Rotkreuz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 7. Rotkreuz hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Rotkreuz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 18. Juni statt (14.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 5. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Eschenbach III. Zu diesem Spiel kommt es am 18. Juni (14.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Rotkreuz III - FC Hünenberg III 3:3 (2:3) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 6. Philipp Stuber 0:1. 10. Semir Sinani 1:1. 30. Jasin Rexhepi 2:1. 32. Tobias Stadelmann 2:2. 41. Benjamin Fuchs 2:3. 91. Erion Zukaj 3:3. – Rotkreuz: Adis Kalikji, Petrit Hyseni, Erion Zukaj, Timo Huwiler, Fabio Ehrat, Tenzin Wangdak Gawatsang, Ilaz Hyseni, Robert Koshi, Koray Saccomando, Semir Sinani, Jasin Rexhepi. – Hünenberg: Mathias Eisenegger, Simon Pellet, Tobias Stadelmann, Lucien Ngo, Timon Burkard, Valentin Studerus, Donat Schiess, Andrin Studerus, Philipp Stuber, Cedric Höller, Benjamin Fuchs. – Verwarnungen: 40. Fabio Ehrat, 80. Benjamin Fuchs, 88. Semir Sinani.

