Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Altdorf gegen Adligenswil Altdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Adligenswil fort. Das 2:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Bereits in der 15. Minute traf Nadine Scheiber zum 1:0. Per Penalty erhöhte Noreen Häfliger in der 83. Minute zum 2:0 für Altdorf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Altdorf in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.4 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 23 erzielten Toren Rang 1.

Altdorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach fünf Spielen hat das Team 15 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Altdorf hat bisher immer gewonnen, nämlich fünfmal.

Als nächstes tritt Altdorf in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team SK Root zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (20.15 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach der Niederlage büsst Adligenswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 10. Für Adligenswil ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SG Stans-Engelberg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Adligenswil - Team Uri Frauen I 0:2 (0:1) - Löösch, Adligenswil – Tore: 15. Nadine Scheiber 0:1. 83. Noreen Häfliger (Penalty) 0:2. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Sabine Stalder, Ramona Imhof, Gina Rast, Marija Devic, Alina Procacci, Milena Betschart, Matilda Schmidli, Julia Küher, Noelja Bättig. – Altdorf: Julia Novacic, Jasmin Müller, Leonie Christen, Nadine Scheiber, Silvana Baumann, Tamara Eller, Alina Marty, Noreen Häfliger, Julia Jauch, Flavia Vanoli, May Van der Ven. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Lugano Femminile II - FC Willisau 3:3, SK Root - SC Nebikon 4:1, FC Küssnacht a/R - FC Luzern Frauen 2 1:1, FC Adligenswil - Team Uri Frauen I 0:2

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 5 Spiele/15 Punkte (23:2). 2. SK Root 5/15 (20:5), 3. SG Stans-Engelberg 5/13 (14:3), 4. FC Willisau 5/10 (13:10), 5. FC Luzern Frauen 2 5/8 (8:4), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Küssnacht a/R 5/4 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 10. FC Adligenswil 5/3 (5:11), 11. FC Lugano Femminile II 5/2 (5:11), 12. SC Nebikon 5/1 (6:14).

