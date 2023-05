Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Baar gegen Cham Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Cham fort. Das 3:0 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

In der 11. Minute war es an Lena Grässli, Baar 1:0 in Führung zu bringen. Valentina Putzu erhöhte in der 46. Minute zur 2:0-Führung für Baar. In der 80. Minute baute die gleiche Valentina Putzu die Führung für Baar weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Cham erhielten Lara Aschwanden (3.) und Caroline Zurbrügg (8.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Baar, nämlich für Tara Rudin (20.).

In der Defensive hat Baar in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 31 erzielten Toren Rang 2.

Keine Änderung in der Tabelle für Baar: Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 3. Für Baar ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Baar zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Team Gunzwil-Sempach. Die Partie findet am 14. Mai statt (12.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Cham spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 10). Das Spiel findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: SC Cham - FC Baar 2 0:3 (0:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 11. Lena Grässli 0:1. 46. Valentina Putzu 0:2. 80. Valentina Putzu 0:3. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Caroline Zurbrügg, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Leonie Rickenbacher, Stephanie Baldelli, Michelle Franzen, Sarina Von Flüe, Selin Iten, Flavia Estermann, Lisa Kehrli. – Baar: Anouk Hutter, Lena Grässli, Janine Bühlmann, Amélie Ackermann, Mirjam Matter, Tara Rudin, Gina Weiss, Ariane Wittwer, Lilian Zumbach, Julia Romer, Eliane Bieler. – Verwarnungen: 3. Lara Aschwanden, 8. Caroline Zurbrügg, 20. Tara Rudin.

