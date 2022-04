3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Baar gegen Ibach Baar setzt seine Siegesserie auch gegen Ibach fort. Das 2:0 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Fatlum Sylejmani erzielte in der 12. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Baar. Baar baute in der 24. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Fatlum Sylejmani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Baar erhielt: Daniel Marquez (78.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Ibach, Joël Schmidiger (41.) kassierte sie.

Baar hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Offensive 36 Tore erzielte.

Die gewonnenen Punkte lassen Baar auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Es macht einen Platz gut. Baar hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Baar spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Muotathal (Rang 10). Das Spiel findet am Dienstag (19. April) statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Für Ibach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 8. Für Ibach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Ibach geht es zuhause gegen FC Muotathal (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (16.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Ibach II 2:0 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 12. Fatlum Sylejmani 1:0. 24. Fatlum Sylejmani 2:0. – Baar: Nils Bruhnsen, Danijel Damljanovic, Danilo Manuel Santos Felix, Diego Messina, Jack Popple, Gabriel Can, Daniel Marquez, Daniel Dietrich, Leonard Rechi, Florim Mani, Fatlum Sylejmani. – Ibach: Nando Nussbaumer, Sandro Inderbitzin, Benedikt Kündig, Remo Steiner, Laurin Vogel, Lukas Niederberger, Egson Hafezi, Edonis Salihu, Patrick Pfyl, Joël Schmidiger, Vinicius Figueiredo Dias. – Verwarnungen: 41. Joël Schmidiger, 78. Daniel Marquez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

