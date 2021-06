3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Baar gegen Root Baar reiht Sieg an Sieg: Gegen Root hat das Team am Samstag bereits den achten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Kreshnik Nurcaj erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Baar. Baar baute seine Führung in der 37. Minute (Fatlum Sylejmani) weiter aus (2:0). Baar erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Kerim Badertscher weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fatlum Sylejmani in der 62. Minute, als er für Baar zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Baar kassierte vier gelbe Karten. Bei Root erhielten Franco Ineichen (15.) und Florian Bächler (48.) eine gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Baar: Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 2. Baar hat bisher achtmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Baar ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Root in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 6. Root hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Root ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Baar 1 - SK Root 4:0 (2:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 14. Kreshnik Nurcaj 1:0. 37. Fatlum Sylejmani 2:0. 60. Kerim Badertscher (Penalty) 3:0.62. Fatlum Sylejmani 4:0. – Baar: Kerim Badertscher, Diego Messina, Marco Zahler, Jon Fritsche, Daniel Dietrich, Florim Mani, Giordan Martino, Ronny Mazenauer, Jan Gehrig, Fatlum Sylejmani, Kreshnik Nurcaj. – Root: Josua Barmettler, Franco Ineichen, Florian Bächler, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Ben Meierhans, Stefan Theiler, Pascal Christen, Piero Ricci, Robin Krummenacher, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Bojan Vukovic. – Verwarnungen: 12. Giordan Martino, 15. Franco Ineichen, 29. Florim Mani, 30. Diego Messina, 48. Florian Bächler, 91. Danijel Damljanovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dietwil - FC Sins 0:5, Weggiser SC - FC Muotathal 0:3, Zug 94 II - Olympique Lucerne 4:1, FC Baar 1 - SK Root 4:0

Tabelle: 1. FC Sins 22 Spiele/27 Punkte (42:10). 2. FC Baar 1 22/25 (49:14), 3. Zug 94 II 22/25 (32:15), 4. FC Hünenberg I 22/18 (33:19), 5. FC Muotathal 22/14 (22:23), 6. SK Root 22/14 (17:22), 7. Olympique Lucerne 22/11 (14:30), 8. SC Steinhausen 22/10 (22:29), 9. FC Ibach II 22/7 (18:25), 10. FC Dietwil 22/7 (17:35), 11. Weggiser SC 22/0 (4:48), 12. FC Küssnacht 2 [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.06.2021 00:07 Uhr.