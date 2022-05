2. Liga Erneuter Sieg für Cham gegen Obergeissenstein Obergeissenstein lag gegen Cham deutlich vorne, nämlich 3:1 (27. Minute) - und verlor dennoch. Cham feiert einen 6:3-Auswärtssieg.

(chm)

Iven Cornacchini eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Cham das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Aidan Uebelmann für Obergeissenstein traf. Der gleiche Aidan Uebelmann war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Obergeissenstein verantwortlich. Er traf erneut in der 24. Spielminute.

Reto Albisser sorgte in der 27. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Obergeissenstein. In der 29. Minute gelang Cham (Reto Scherer) der Anschlusstreffer (2:3). Nur neun Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Cham. Verantwortlich war erneut Reto Scherer.

Rrezart Hoxha schoss Cham in der 49. Minute zur 4:3-Führung. Cham baute die Führung in der 55. Minute (Iven Cornacchini) weiter aus (5:3). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alex Halef in der 90. Minute, als er für Cham zum 6:3 traf.

Bei Obergeissenstein erhielten Danny Kok (62.), Samuel Widmer (83.) und Lucas Caluori (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Cham für Jan Gehrig (66.) und Alex Halef (84.).

In der Gruppe ist Cham in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 71 Tore in 22 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Cham bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 22 Spielen 56 Punkte auf dem Konto. Für Cham ist es der achte Sieg in Serie.

Cham spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hochdorf (Rang 8). Diese Begegnung findet am 22. Mai statt (14.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Obergeissenstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 13. Für Obergeissenstein ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Obergeissenstein gingen unentschieden aus.

Obergeissenstein trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Willisau (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: SC Obergeissenstein - SC Cham II 3:6 (3:3) - Wartegg, Luzern – Tore: 11. Iven Cornacchini 0:1. 20. Aidan Uebelmann 1:1. 24. Aidan Uebelmann 2:1. 27. Reto Albisser 3:1. 29. Reto Scherer 3:2. 38. Reto Scherer 3:3. 49. Rrezart Hoxha 3:4. 55. Iven Cornacchini 3:5. 90. Alex Halef 3:6. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Raphael Mosses, Danny Kok, Samuel Widmer, Christian Mutter, Yannick Zai, Michael Stalder, Reto Albisser, Miro Bassi, Samuel Stalder, Aidan Uebelmann. – Cham: Fabian Meier, Nicola Mair Noack, Julian Wüest, Ulrich Sturzenegger, Jan Gehrig, Luca Küttel, Rafael Muff, Iven Cornacchini, Rrezart Hoxha, Reto Scherer, Leandro Rizzo. – Verwarnungen: 62. Danny Kok, 66. Jan Gehrig, 83. Samuel Widmer, 84. Alex Halef, 88. Lucas Caluori.

