3. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Dagmersellen gegen Nottwil Dagmersellen setzt seine Siegesserie auch gegen Nottwil fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 16. Minute gelang Mathieu Ineichen der Führungstreffer zum 1:0 für Dagmersellen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 36. Minute, als Markus Frey für Dagmersellen auf 2:0 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Arian Bislimi (46.) und David Renggli (78.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Dagmersellen, David Bernet (46.) kassierte sie.

In der Defensive hat Dagmersellen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 48 erzielten Toren Rang 1.

Dagmersellen behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 46 Punkten. Für Dagmersellen ist es der sechste Sieg in Serie.

Dagmersellen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wauwil-Egolzwil (Platz 5). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Für Nottwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 11. Für Nottwil ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Nottwil gingen unentschieden aus.

Für Nottwil geht es auswärts gegen FC Sursee (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Nottwil - FC Dagmersellen 0:2 (0:2) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 16. Mathieu Ineichen 0:1. 36. Markus Frey 0:2. – Nottwil: Daniel Socaci, Nicola Lichtsteiner, Nico Blöchliger, Arian Bislimi, David Renggli, Nicolas Stephan, Louis Willimann, Cornel Schmidiger, Maël Stirnemann, Robin Schnider, Raffael Metzler. – Dagmersellen: Dominik Schüpbach, Lean Berwert, Mike Blum, Simon Hunziker, David Bernet, Livio Scheidegger, Noah Tschopp, Zejnulla Nexhipi, Michael Bucher, Mathieu Ineichen, Markus Frey. – Verwarnungen: 46. Arian Bislimi, 46. David Bernet, 78. David Renggli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 02:09 Uhr.