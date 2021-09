4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Ebikon gegen Giswil – Entscheidung in der Schlussminute Ebikon reiht Sieg an Sieg: Gegen Giswil hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Ebikon gelang Mauro Cimino in der 90. Minute. In der 4. Minute hatte Hilton Matuanana Ebikon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Giswil fiel in der 65. Minute durch Tobias Zumstein.

Bei Ebikon erhielten Nils Kaufmann (63.) und Beat Mangold (92.) eine gelbe Karte. Bei Giswil erhielten Martin Rogger (37.) und Adrian Rogger (92.) eine gelbe Karte.

Ebikon hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 12 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Ebikon von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Ebikon feiert mit dem Sieg gegen Giswil bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Ebikon bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Engelberger SC. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.30 Uhr, Risch, Ebikon).

Giswil rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Giswil hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Giswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Horw. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Giswil - FC Ebikon II 1:2 (0:1) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 4. Hilton Matuanana 0:1. 65. Tobias Zumstein 1:1. 90. Mauro Cimino 1:2. – Giswil: Martin Rogger, Nils Kneubühler, Jonas Biedermann, Elvis Nikolov, Hannes Lüthi, Patrick von Moos, Adrian Rogger, Jonas Imfeld, Stefan Previti, Tobias Zumstein, Armend Fazlija. – Ebikon: Riku Peter, Nils Kaufmann, Thanushan Vijayarajah, Luca Egli, Lars Ming, Carlo Cocco, Boris Rancic, Manuel Hermann, Manuel Troxler, Mauro Cimino, Hilton Matuanana. – Verwarnungen: 37. Martin Rogger, 63. Nils Kaufmann, 92. Adrian Rogger, 92. Beat Mangold.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Sarnen - FC Sachseln 2:4, FC Luzern - FC Stans 2:1, FC Giswil - FC Ebikon II 1:2, Engelberger SC - FC Südstern c 14:0

Tabelle: 1. FC Ebikon II 4 Spiele/12 Punkte (12:5). 2. Engelberger SC 4/12 (28:2), 3. FC Horw 3/9 (15:3), 4. FC Sachseln 4/9 (9:9), 5. FC Stans 4/6 (11:8), 6. FC Giswil 4/6 (4:9), 7. FC Luzern 4/3 (7:12), 8. FC Alpnach 3/0 (3:8), 9. FC Sarnen 4/0 (6:14), 10. FC Südstern c 4/0 (0:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2021 07:11 Uhr.