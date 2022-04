2. Liga Erneuter Sieg für Emmen gegen Stans Emmen setzt seine Siegesserie auch gegen Stans fort. Das 4:0 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Das Tor von Rinor Gashi in der 28. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Emmen. Nicholas Walker sorgte in der 37. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Emmen. Rinor Gashi baute in der 72. Minute die Führung für Emmen weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Silvio König, der in der 75. Minute die Führung für Emmen auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stans erhielten Fabian Howald (59.) und Mitch Lütte (71.) eine gelbe Karte. Für Emmen gab es keine Karte.

Emmen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1.1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 36 geschossenen Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Stans ein relativ häufiges Phänomen. Die total 47 Gegentore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Emmen nicht verändert. Das Team liegt mit 36 Punkten auf Rang 2. Emmen hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Emmen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sempach. Das Spiel findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Stans verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Stans war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Stans trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Obergeissenstein (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: SC Emmen - FC Stans 4:0 (2:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 28. Rinor Gashi 1:0. 37. Nicholas Walker 2:0. 72. Rinor Gashi 3:0. 75. Silvio König 4:0. – Emmen: Yanick Bäuerle, Janick Janssen, Marc Koch, Eloy Rojas Arostegui, Marco Baumgartner, Nicholas Walker, Claudio Vogel, Joel Zemp, Rinor Gashi, Roman Greter, Florant Veseli. – Stans: Manuel Odermatt, Livio Bühler, André Christen, Luca Cadlini, Joël Furger, Luca Moser, Mitch Lütte, Fabian Howald, Sandro Howald, Lars Burgener, Marc Kuster. – Verwarnungen: 59. Fabian Howald, 71. Mitch Lütte.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 00:32 Uhr.