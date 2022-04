3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Erstfeld gegen Hünenberg Erstfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Hünenberg hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Erstfeld lag ab der 78. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Silvan Baumann (16. Minute) und Michael Planzer getroffen hatten. In der 93. Minute erzielte Hünenberg (Marvin Walker) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Matias Vrazic (70.) und Adrian Schelbert (77.). Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: David Epp (86.)

In der Gruppe ist Erstfeld in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Unverändert liegt Erstfeld nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 34 Punkte. Für Erstfeld ist es der sechste Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Erstfeld in einem Auswärtsspiel mit FC Meggen (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Hünenberg wartet im nächsten Spiel zuhause das sechstplatzierte Team FC Sursee, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 16. April statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Hünenberg I 2:1 (1:0) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 16. Silvan Baumann 1:0. 78. Michael Planzer (Penalty) 2:0.93. Marvin Walker 2:1. – Erstfeld: Markus Bürgler, Nino Epp, Fabian Gerig, Damian Eller, Patrik Wyrsch, Tim Häfliger, Michael Traxel, David Epp, Pirmin Baumann, Samuel Baumann, Silvan Baumann. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Mirzet Mehidic, Elmir Softic, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Matias Vrazic, Vitor Hugo Pereira Matos, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Sandro Burkhardt, Ümit Celik, Moreno Villiger. – Verwarnungen: 70. Matias Vrazic, 77. Adrian Schelbert, 86. David Epp.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

