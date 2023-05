4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Erneuter Sieg für Grosswangen-Ettiswil gegen Triengen Grosswangen-Ettiswil reiht Sieg an Sieg: Gegen Triengen hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Das Skore eröffnete Lukas Häfliger in der 9. Minute. Er traf für Grosswangen-Ettiswil zum 1:0. Marco Leupi sorgte in der 58. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Grosswangen-Ettiswil. Grosswangen-Ettiswil erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Marco Birrer weiter auf 3:0. Vitor Manuel Pires Ramos sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Triengen: er traf in der 85. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Marco Hofstetter (44.) und Noe Marti (71.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Triengen, nämlich für Manuel Steger (86.).

Grosswangen-Ettiswil spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.5 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 7 erzielten Toren Rang 1.

Dass Triengen so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.3 (Rang 5).

Grosswangen-Ettiswil verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Grosswangen-Ettiswil feiert mit dem Sieg gegen Triengen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Grosswangen-Ettiswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Reiden (Platz 4). Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

In der Tabelle verliert Triengen Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat einen Punkt. Triengen hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Triengen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Reiden (Platz 4). Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Triengen 2 3:1 (1:0) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 9. Lukas Häfliger 1:0. 58. Marco Leupi 2:0. 69. Marco Birrer 3:0. 85. Vitor Manuel Pires Ramos 3:1. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Lukas Wüest, Joel Schwegler, Kilian Bucher, Mario Bättig, Noe Marti, Claude Lagler, Marco Hofstetter, Simon Grüter, Livio Unternährer, Lukas Häfliger. – Triengen: Flavio Santos Marques, Manuel Joaquim Resende Patricio, Marcos Rafael Oliveira Faria, Adis Seferovic, Marcio Cardoso, Maicon Da Silva Bonifacio, Vitor Manuel Pires Ramos, Claudio Manuel Marques Teixeira, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Verwarnungen: 44. Marco Hofstetter, 71. Noe Marti, 86. Manuel Steger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 00:49 Uhr.