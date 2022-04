Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Hünenberg gegen Cham – Chiara Minder entscheidet Spiel Hünenberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Cham hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Hünenberg geriet zunächst in Rückstand, als Sui Leng Sophia Tran in der 8. Minute die zwischenzeitliche Führung für Cham gelang. In der 8. Minute glich Hünenberg jedoch aus und ging in der 56. Minute in Führung. Torschützinnen waren Yasmin Braten und Chiara Minder.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Aisha Bachmann von Hünenberg erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Hünenberg: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Hünenberg ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Sursee. Das Spiel findet am 24. April statt (14.30 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Für Cham ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Cham gingen unentschieden aus.

Cham spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Ascona (Platz 4). Das Spiel findet am 24. April statt (16.30 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: FC Hünenberg - SC Cham 2:1 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 8. Sui Leng Sophia Tran 0:1. 8. Yasmin Braten 1:1. 56. Chiara Minder 2:1. – Hünenberg: Thushani Thangarajah, Sarah Jenni, Jana Knüsel, Sévérine Huwiler, Aisha Bachmann, Nadine Klemm, Chiara Minder, Flavia Baroni, Denise Windegger, Yasmin Braten, Svenja Leuthard. – Cham: Lisa Kehrli, Nadia Schär, Selin Iten, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Lara Stadelmann, Flavia Estermann, Stephanie Baldelli, Francisca Maria Soares Ramos, Sui Leng Sophia Tran, Sarina Von Flüe. – Verwarnungen: 53. Aisha Bachmann.

