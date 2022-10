4. Liga, Gruppe 5 Erneuter Sieg für Knutwil gegen Grosswangen-Ettiswil Knutwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Grosswangen-Ettiswil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

Per Penalty traf Samuel Burkard in der 20. Minute zur 1:0-Führung für Knutwil. Yuri Spiess erhöhte in der 32. Minute zur 2:0-Führung für Knutwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominik Weidkuhn, der in der 78. Minute die Führung für Knutwil auf 3:0 ausbaute.

Bei Knutwil erhielten Dominik Vonesch (51.) und Samuel Burkard (64.) eine gelbe Karte. Bei Grosswangen-Ettiswil erhielten Joel Schwegler (20.) und Lukas Wüest (42.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Knutwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 17 geschossenen Toren Rang 5.

Die Tabellensituation hat sich für Knutwil nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 2. Für Knutwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Knutwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Buttisholz (Platz 7). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Für Grosswangen-Ettiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Für Grosswangen-Ettiswil ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison.

Grosswangen-Ettiswil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Willisau (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Telegramm: FC Knutwil - FC Grosswangen-Ettiswil 3:0 (2:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 20. Samuel Burkard (Penalty) 1:0.32. Yuri Spiess 2:0. 78. Dominik Weidkuhn 3:0. – Knutwil: Philipp Lisebach, Dominik Meier, Mathias Kurmann, Samuel Burkard, Camille Kuster, Ruedi Müller, Yannick Fortiguerra, Dominik Vonesch, Yuri Spiess, Adrian Kaufmann, Neil Hodel. – Grosswangen-Ettiswil: Nicola Marti, Joel Mehr, Joel Schwegler, Kilian Bucher, Severin Fischer, Marco Leupi, Pascal Gjonaj, Noe Marti, Simon Grüter, Lukas Wüest, Lukas Häfliger. – Verwarnungen: 20. Joel Schwegler, 42. Lukas Wüest, 51. Dominik Vonesch, 64. Samuel Burkard.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Datenstand: 18.10.2022 04:42 Uhr.

