4. Liga, Gruppe 5 Erneuter Sieg für Knutwil gegen Triengen Knutwil setzt seine Siegesserie auch gegen Triengen fort. Das 3:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Per Penalty traf Jan Mehr in der 49. Minute zur 1:0-Führung für Knutwil. Knutwil baute die Führung in der 55. Minute (Neil Hodel) weiter aus (2:0). Jan Mehr schoss das 3:0 (76. Minute) für Knutwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten To Miguel Pereira Pinto (74.) und Joao Manuel Teixeira Marta (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Knutwil, nämlich für Adrian Kaufmann (52.).

Dass Knutwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Knutwil durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Triengen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Knutwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Knutwil feiert mit dem Sieg gegen Triengen bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Knutwil geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sempach b (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Triengen steht in der Tabelle neu auf Rang 10 (zuvor: 7). Das Team hat null Punkte. Triengen hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Für Triengen geht es in einem Heimspiel gegen FC Grosswangen-Ettiswil (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Knutwil - FC Triengen 2 3:0 (0:0) - FC Knutwil, Knutwil – Tore: 49. Jan Mehr (Penalty) 1:0.55. Neil Hodel 2:0. 76. Jan Mehr (Penalty) 3:0. – Knutwil: Patrick Meyer, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Mathias Kurmann, Yannick Fortiguerra, Samuel Burkard, Neil Hodel, Adrian Kaufmann, Dominik Vonesch. – Triengen: Sven Manuel Sousa Ribeiro, Manuel Joaquim Resende Patricio, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Flavio Santos Marques, Helder Manuel Oliveira Martins, Joao Manuel Teixeira Marta, Sandro Da Silva, Claudio Manuel Marques Teixeira, To Miguel Pereira Pinto, Micael Alexandre Marques Teixeira. – Verwarnungen: 52. Adrian Kaufmann, 74. To Miguel Pereira Pinto, 75. Joao Manuel Teixeira Marta.

