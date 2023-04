3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Küssnacht a/R gegen Adligenswil – Entscheidung in der Schlussminute Küssnacht a/R reiht Sieg an Sieg: Gegen Adligenswil hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Küssnacht a/R geriet zunächst in Rückstand, als Luca Ravarotto in der 6. Minute die zwischenzeitliche Führung für Adligenswil gelang. In der 18. Minute glich Küssnacht a/R jedoch aus und ging in der 93. Minute in Führung. Torschützen waren Antonio Linares Jimenez und Simon Reber.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Küssnacht a/R sah Antonio Linares Jimenez (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Simon Reber (73.) und Antonio Linares Jimenez (75.). Bei Adligenswil sah Andri Duss (79.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Adligenswil weitere vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Küssnacht a/R zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Küssnacht a/R verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach 15 Spielen 36 Punkte auf dem Konto. Küssnacht a/R hat bisher zwölfmal gewonnen und dreimal verloren.

Küssnacht a/R spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Ebikon I (Rang 8). Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Adligenswil 2:1 (1:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 6. Luca Ravarotto 0:1. 18. Antonio Linares Jimenez 1:1. 93. Simon Reber 2:1. – Küssnacht a/R: Morris Gügler, Tiago Vitorino Ferreira, Abdulrahman Othman, Lars Zimmermann, Kevin Schilliger, Sebastian Tschupp, Lino Stadler, Luca Küttel, Adin Pasalic, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Oliver Abbà, Magnum Paulino Pereira, Andri Duss, Sarankan Kandiah, Lucca Bühler, Ivo Lombriser, Luca Ravarotto, Dario Sieber, Moritz Hirt, Dominique Lottenbach. – Verwarnungen: 53. Lucca Bühler, 62. Magnum Paulino Pereira, 73. Simon Reber, 75. Antonio Linares Jimenez, 75. Andri Duss, 95. Sarankan Kandiah – Ausschlüsse: 75. Antonio Linares Jimenez, 79. Andri Duss.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.04.2023 09:04 Uhr.