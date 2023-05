Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Luzerner SC gegen Hünenberg Luzerner SC setzt seine Siegesserie auch gegen Hünenberg fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Luzerner SC über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Hünenberg war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützinnen für Luzerner SC waren: Celine Küttel (2 Treffer), Anita Krummenacher (2 Treffer) und Jennifer Suter (1 Treffer). Einzige Torschützin für Hünenberg war: Jana Knüsel (1 Treffer).

AUCH INTERESSANT

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Luzerner SC sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 53 Tore in 14 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Hünenberg ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 45 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 9).

Mit dem Sieg hält Luzerner SC seine Position an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 36 Punkte. Luzerner SC hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Kriens (Platz 5). Die Partie findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Hünenberg ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 2. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: Luzerner SC - FC Hünenberg 5:1 (2:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 36. Celine Küttel 1:0. 43. Anita Krummenacher 2:0. 45. Jana Knüsel 2:1. 51. Celine Küttel (Penalty) 3:1.65. Jennifer Suter 4:1. 77. Anita Krummenacher 5:1. – Luzerner SC: Angela Fischer, Mirjam Lang, Bettina Lang, Kerstin Schaub, Nora Hunkeler, Melina Weiss, Deborah Peter, Sevim Irmak, Jennifer Suter, Anita Krummenacher, Celine Küttel. – Hünenberg: Veronika Koshi, Denise Windegger, Sara Barmettler, Aisha Bachmann, Sarah Jenni, Gina Bachmann, Flavia Achermann, Yasmin Braten, Jana Knüsel, Sarah Schneeberger, Roberta Studer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2023 00:11 Uhr.