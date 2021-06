2. Liga Erneuter Sieg für Obergeissenstein gegen Cham Obergeissenstein reiht Sieg an Sieg: Gegen Cham hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Aidan Uebelmann eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Obergeissenstein das 1:0 markierte. Obergeissenstein baute in der 27. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Aidan Uebelmann. Dank dem Treffer von Reto Scherer (37.) reduzierte sich der Rückstand für Cham auf ein Tor (1:2).

Für den 2:2-Ausgleich für Cham in der 57. Minute war wiederum Reto Scherer verantwortlich. Per Penalty traf Yannick Zai in der 69. Minute zur 3:2-Führung für Obergeissenstein. In der 85. Minute baute der gleiche Yannick Zai die Führung für Obergeissenstein weiter aus.

Cham kassierte vier gelbe Karten. Obergeissenstein blieb ohne Karte.

Obergeissenstein machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 9. Obergeissenstein hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Obergeissenstein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Cham hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Cham ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2 (2:1) - Wartegg, Luzern – Tore: 13. Aidan Uebelmann 1:0. 27. Aidan Uebelmann 2:0. 37. Reto Scherer 2:1. 57. Reto Scherer 2:2. 69. Yannick Zai (Penalty) 3:2.85. Yannick Zai 4:2. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Elio Wildisen, Christian Mutter, Ueli Scherer, José Luis Da Silva Pereira, Samuel Stalder, Yannick Zai, Patrick Lingg, Reto Albisser, Nick Illi, Aidan Uebelmann. – Cham: Fabian Meier, Leo Suta, Nicolas Gruber, Nicola Trinkler, Luca Küttel, Andri Good, Sandro Scherer, Melvin Hegglin, Kris Lüthi, Abdurani Morceli, Reto Scherer. – Verwarnungen: 3. Nicolas Gruber, 7. Andri Good, 45. Kris Lüthi, 66. Rafael Muff.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.06.2021 10:57 Uhr.