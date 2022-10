4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Perlen gegen Dietwil Perlen setzt seine Siegesserie auch gegen Dietwil fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Aladin Gutic in der 2. Minute. Er traf für Perlen zum 1:0. In der 24. Minute baute Mirand Berisha den Vorsprung für Perlen auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Dietwil zum 1:2 kam in der 40. Minute. Verantwortlich dafür war Selim Issa.

Mit seinem Tor in der 42. Minute brachte Mirand Berisha Perlen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Velat Dere baute in der 58. Minute die Führung für Perlen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Vincent Bär in der 70. Minute her, als er für Dietwil auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Perlen für Raphael Lang (22.) und Markus Felder (41.). Bei Dietwil erhielten Ilir Mani (10.) und Sefkan Beran (90.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Perlen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Perlen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Für Perlen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Perlen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Hünenberg III. Die Partie findet am 15. Oktober statt (19.30 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Dietwil ist nach der Niederlage nicht mehr Leader. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Dietwil erstmals wieder. Dietwil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Dietwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Baar 2. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.30 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Dietwil - FC Perlen-Buchrain 2:4 (1:3) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 2. Aladin Gutic 0:1. 24. Mirand Berisha 0:2. 40. Selim Issa 1:2. 42. Mirand Berisha 1:3. 58. Velat Dere 1:4. 70. Vincent Bär 2:4. – Dietwil: Jory Sjardijn, Andrin Sjardijn, Nando Arnet, Jorge Pereira Do Canto, Lucas José Da Cunha Rocha, Francisco Goncalves Lopes, Noah Bucher, Roland Preka, Fabijan Radic, Ilir Mani, Selim Issa. – Perlen: Dominic Gehrig, Markus Felder, Adrian Basha, Renato Schenkel, Dominik Märki, Raphael Lang, Velat Dere, Edmond Basha, Elton Makumbi, Aladin Gutic, Mirand Berisha. – Verwarnungen: 10. Ilir Mani, 22. Raphael Lang, 41. Markus Felder, 90. Sefkan Beran.

