Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Root gegen Adligenswil Root setzt seine Siegesserie auch gegen Adligenswil fort. Das 4:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 16. Minute gelang Jasmin Keiblinger der Führungstreffer zum 1:0 für Root. Per Penalty erhöhte Karin Thalmann in der 32. Minute zum 2:0 für Root. Arife Vranja baute in der 48. Minute die Führung für Root weiter aus (3:0). Sarina Sidler schoss das 4:0 (63. Minute) für Root und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Root viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Root durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 12 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 8).

In der Tabelle liegt Root weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Root hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Für Root geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Nebikon (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Adligenswil steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat einen Punkt. Für Adligenswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Adligenswil tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: SK Root - FC Adligenswil 4:0 (2:0) - Unterallmend, Root – Tore: 16. Jasmin Keiblinger 1:0. 32. Karin Thalmann (Penalty) 2:0.48. Arife Vranja 3:0. 63. Sarina Sidler 4:0. – Root: Andrea Schättin, Noelle Grau, Danielle Grau, Nadja Schmidiger, Arife Vranja, Gabrijella Sakica, Rita Landis, Karin Thalmann, Michele Christen, Vanesa Hazeraj, Sarina Sidler. – Adligenswil: Sabrina Piazza, Julia Bucher, Alina Procacci, Ramona Imhof, Julia Küher, Alina Prudente, Matilda Schmidli, Vivienne Bucher, Milena Betschart, Sandra Kuhnert, Manuela Strub. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 21:24 Uhr.

