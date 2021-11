Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Root gegen Horw – Sarina Sidler mit Siegtor Root setzt seine Siegesserie auch gegen Horw fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Root geriet zunächst in Rückstand, als Sabina Odermatt in der 31. Minute Horw 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zwei Minuten brachten aber für Root die Wende. Zuerst erzielte Melanie Burri (70.) den Ausgleich. Sarina Sidler schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Root.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Root hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Root die Tabellenführung. Das Team hat nach elf Spielen 28 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Root ist es der dritte Sieg in Serie.

Root spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen FC Küssnacht a/R (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. April ( Uhr, Unterallmend, Root).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Für Horw war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Horw spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen SC Nebikon (Platz 12). Die Partie findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SK Root - FC Horw 2:1 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 31. Sabina Odermatt 0:1. 70. Melanie Burri 1:1. 72. Sarina Sidler 2:1. – Root: Andrea Schättin, Arife Vranja, Luana Betschen, Nadja Schmidiger, Veronika Sakica, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Rita Landis, Michèle Unternährer, Melanie Burri, Sarina Sidler. – Horw: Sarah Bürgi, Tiziana Rothenfluh, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Melanie Kaufmann, Ramona Heer, Sabina Odermatt, Vivienne van de Rijt, Sabrina Müller, Rahel Blum. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: Team Region Entlebuch - FC Willisau 5:0, SC Nebikon - FC Lugano Femminile II 1:1, SK Root - FC Horw 2:1, FC Küssnacht a/R - FC Adligenswil 4:0

Tabelle: 1. SK Root 11 Spiele/28 Punkte (27:14). 2. Team Uri Frauen I 11/27 (36:8), 3. SG Stans-Engelberg 10/25 (38:8), 4. FC Luzern Frauen 2 10/18 (22:12), 5. FC Willisau 11/17 (18:22), 6. FC Horw 11/16 (19:30), 7. FC Küssnacht a/R 11/15 (16:20), 8. Team Region Entlebuch 11/11 (16:29), 9. FC Lugano Femminile II 11/10 (16:18), 10. FC Kickers Luzern 11/7 (12:19), 11. FC Adligenswil 11/6 (11:30), 12. SC Nebikon 11/5 (15:36).

