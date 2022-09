Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Root gegen Küssnacht a/R – Entscheidung in der Schlussminute Root reiht Sieg an Sieg: Gegen Küssnacht a/R hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

Das erste Tor der Partie fiel für Küssnacht a/R: Nina Millat brachte ihre Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 12, als Karin Thalmann für Root erfolgreich war. In der 45. Minute gelang Vanesa Hazeraj der Führungstreffer zum 2:1 für Root.

Per Elfmeter glich Nadin Steiner das Spiel in der 53. Minute für Küssnacht a/R wieder aus. Nina Millat traf in der 59. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Küssnacht a/R. In der 65. Minute traf Vanesa Hazeraj für Root zum 3:3-Ausgleich. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Karin Thalmann zum 4:3-Siegestreffer für Root.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Livia Zimmermann von Küssnacht a/R erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Dass Root viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Root durchschnittlich 4.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Küssnacht a/R kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 11 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Root verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Root feiert mit dem Sieg gegen Küssnacht a/R bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Root in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Adligenswil. Diese Begegnung findet am 25. September statt (13.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Küssnacht a/R liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Für Küssnacht a/R war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Willisau. Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - SK Root 3:4 (1:2) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 6. Nina Millat 1:0. 12. Karin Thalmann 1:1. 45. Vanesa Hazeraj 1:2. 53. Nadin Steiner (Penalty) 2:2.59. Nina Millat 3:2. 65. Vanesa Hazeraj 3:3. 90. Karin Thalmann 3:4. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Michelle Wyssling, Yvonne Fässler, Livia Zimmermann, Tiffany Stillhart, Alma Stocker, Iva Caluori, Fabienne Buholzer, Nina Millat, Ramona Barmettler, Rebecca Grobotek. – Root: Andrea Schättin, Noelle Grau, Luana Betschen, Danielle Grau, Arife Vranja, Gabrijella Sakica, Michele Christen, Karin Thalmann, Rita Landis, Melanie Burri, Sarina Sidler. – Verwarnungen: 65. Livia Zimmermann.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2022 00:28 Uhr.

