Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Root gegen Willisau – Siegesserie von Willisau gebrochen Root reiht Sieg an Sieg: Gegen Willisau hat das Team am Mittwoch bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Jasmin Keiblinger eröffnete in der 5. Minute das Skore, als sie für Root das 1:0 markierte. In der 12. Minute baute Rita Landis den Vorsprung für Root auf zwei Tore aus (2:0). Die 38. Minute brachte für Willisau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Janine Dubach.

Katja Birrer glich in der 50. Minute für Willisau aus. Es hiess 2:2. In der 81. Minute war es an Melanie Burri, Root 3:2 in Führung zu bringen. In der 86. Minute erhöhte Rita Landis auf 4:2 für Root.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Emanuella Mirakaj von Willisau erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Root hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Root verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Root feiert mit dem Sieg gegen Willisau bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Root in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Nebikon. Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (13.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Unverändert liegt Willisau auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Nach drei Siegen in Serie verliert Willisau erstmals wieder. Willisau verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Willisau in einem Auswärtsspiel mit FC Lugano Femminile II (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 26. September statt (12.00 Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Telegramm: FC Willisau - SK Root 2:4 (1:2) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 5. Jasmin Keiblinger 0:1. 12. Rita Landis 0:2. 38. Janine Dubach 1:2. 50. Katja Birrer 2:2. 81. Melanie Burri 2:3. 86. Rita Landis 2:4. – Willisau: Andrea Ambühl, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Corina Sidler, Katja Birrer, Laura Spiess, Sina Schürmann, Vera Emmenegger, Nadja Egli, Janine Dubach. – Root: Andrea Schättin, Fabiola Sidler, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Veronika Sakica, Rita Landis, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Michele Christen, Sibylle Thalmann, Jasmin Keiblinger. – Verwarnungen: 90. Emanuella Mirakaj.

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 4 Spiele/12 Punkte (21:2). 2. SK Root 4/12 (16:4), 3. SG Stans-Engelberg 4/12 (13:2), 4. FC Willisau 4/9 (10:7), 5. Team Region Entlebuch 4/4 (5:13), 6. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 7. FC Horw 3/3 (5:15), 8. FC Kickers Luzern 4/3 (6:8), 9. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 10. SC Nebikon 3/1 (4:8), 11. FC Adligenswil 3/0 (3:8), 12. FC Lugano Femminile II 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.09.2021 23:10 Uhr.