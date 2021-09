4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Sachseln gegen Luzern Sachseln setzt seine Siegesserie auch gegen Luzern fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 31. Minute war es an Severin von Wyl, Sachseln 1:0 in Führung zu bringen. Erneut Severin von Wyl traf in der 36. Minute auch zum 2:0 für Sachseln. Venhar Jakupi baute in der 64. Minute die Führung für Sachseln weiter aus (3:0). David Rohrer schoss das 4:0 (82. Minute) für Sachseln und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Sachseln hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 13 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Luzern kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 8).

Die Tabellensituation bleibt für Sachseln unverändert. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Sachseln ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Sachseln geht es auswärts gegen FC Alpnach (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Luzern hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 7. Luzern hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Luzern trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Südstern c (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 6. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Sachseln - FC Luzern 4:0 (2:0) - Mattli, Sachseln – Tore: 31. Severin von Wyl 1:0. 36. Severin von Wyl 2:0. 64. Venhar Jakupi 3:0. 82. David Rohrer 4:0. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Alen Rasiti, Carlos Raimundo Rodrigues, Severin von Wyl, Raif von Moos, Venhar Jakupi, Dominik Bacher, Marko Piliskic, Stephan Von Moos. – Luzern: Alessio Procopio, Marco Mancarella, Umberto Caccamo, Stefano Izzo, Jakub Sowula Szymon, Pasquale Castagliuolo, Simone Antonucci, Rodi Karadag, Marcos Rodriguez Lago, Ardit Berisha, Alessandro Borrillo. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Horw - FC Giswil 1:0, FC Sachseln - FC Luzern 4:0, FC Südstern c - FC Sarnen 2:3, FC Ebikon II - Engelberger SC 1:3, FC Stans - FC Alpnach 1:1

Tabelle: 1. Engelberger SC 5 Spiele/15 Punkte (31:3). 2. FC Horw 5/13 (18:5), 3. FC Ebikon II 5/12 (13:8), 4. FC Sachseln 5/12 (13:9), 5. FC Stans 5/7 (12:9), 6. FC Giswil 5/6 (4:10), 7. FC Luzern 5/3 (7:16), 8. FC Sarnen 5/3 (9:16), 9. FC Alpnach 5/2 (6:11), 10. FC Südstern c 5/0 (2:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 16:36 Uhr.