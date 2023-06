4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Sarnen gegen Goldau Sarnen reiht Sieg an Sieg: Gegen Goldau hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Den Auftakt machte Nils Wolfisberg, der in der 10. Minute für Sarnen zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 64. Minute brachte Livio Ettlin Sarnen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Goldau kam in der 75. Minute auf ein Tor heran, als Besmir Korbi per Elfmeter zum 1:2 traf. Mit dem 3:1 für Sarnen schoss Dzenan Cekovic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sarnen, nämlich für Rafael Lopes Loureiro (32.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Goldau, Besmir Korbi (66.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Sarnen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Goldau ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Sarnen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Sarnen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sarnen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Stans (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (19.15 Uhr, Eichli, Stans).

Goldau verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Goldau hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Goldau auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Brunnen a. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Schoeller).

Telegramm: SC Goldau III - FC Sarnen 1:3 (0:1) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 10. Nils Wolfisberg 0:1. 64. Livio Ettlin 0:2. 75. Besmir Korbi (Penalty) 1:2.88. Dzenan Cekovic 1:3. – Goldau: Raphael Schmid, Jan Beeler, Granit Metaj, Nick Schafflützel, Jonas Büeler, Armin Besic, Lukas Fischlin, Besmir Korbi, Dusan Simic, Fabian Marty, Abdulghafar Ahadi. – Sarnen: Yasin Cetin, Dzenan Cekovic, Yannick Wyrsch, Nils Wolfisberg, Rafael Lopes Loureiro, Livio Ettlin, Domenicangelo Recchia, Jirakit Lüthold, Lars Tobias Imfeld, Davide Stifani, Alex Tschopp. – Verwarnungen: 32. Rafael Lopes Loureiro, 66. Besmir Korbi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 02:40 Uhr.