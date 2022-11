2. Liga Erneuter Sieg für Schattdorf gegen Hochdorf Schattdorf setzt seine Siegesserie auch gegen Hochdorf fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Hochdorf ging zunächst in Führung, als Kim Marolf in der 12. Minute traf. Dann glich aber Simon Wipfli (29.) für Schattdorf aus. Patrik Stampfli in der 55. Minute und Robin Mahrow in der 63. Minute brachten Schattdorf sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Hochdorf noch auf 2:3 heran. Brian Közle war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Schattdorf erhielten Skander Agrebi (90.) und Thomas Zberg (90.) eine gelbe Karte. Bei Hochdorf erhielten Brian Közle (60.) und Marco Schürch (60.) eine gelbe Karte.

Schattdorf schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte.

Schattdorf bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 31 Punkten. Schattdorf hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Willisau. Die Partie findet am 12. März statt ( Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Nach der Niederlage büsst Hochdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 9. Für Hochdorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Sarnen (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am 11. März statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Schattdorf 2:3 (1:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 12. Kim Marolf 1:0. 29. Simon Wipfli 1:1. 55. Patrik Stampfli (Penalty) 1:2.63. Robin Mahrow 1:3. 94. Brian Közle 2:3. – Hochdorf: Joel Lang, Timon Bieri, Marco Schürch, Roger Haldi, Sandro Frischkopf, Gian Bucher, Levin Weibel, Albert Rudaj, Brian Közle, Nico Bissig, Kim Marolf. – Schattdorf: Yannick Arnold, Jonathan Schürpf, Skander Agrebi, Sandro Stampfli, Tim Gisler, Noël Gisler, Simon Wipfli, Paul Arnold, Cédric Gisler, Patrik Stampfli, Robin Mahrow. – Verwarnungen: 60. Brian Közle, 60. Marco Schürch, 90. Skander Agrebi, 90. Thomas Zberg.

