4. Liga, Gruppe 6 Erneuter Sieg für Schötz gegen Triengen – Christian Binde trifft zum Sieg Schötz reiht Sieg an Sieg: Gegen Triengen hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Schötz ging zweimal in Führung, Triengen holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Schötz den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Jannick Duss eröffnete in der 26. Minute das Skore, als er für Schötz das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Triengen fiel in der 27. Minute (Michael Schwarzentruber). Christian Binde erzielte in der 35. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Schötz.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 40. Minute, als Dario Riesen für Triengen traf. In der 51. Minute schoss Christian Binde Schötz in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Triengen erhielten Patrick Guedes Cabral (50.) und Dario Riesen (73.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schötz, Elia Lustenberger (44.) kassierte sie.

Die Offensive von Schötz hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Triengen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 16 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.2 Toren pro Match (Rang 8).

Mit dem Sieg hält Schötz seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 18 Punkten. Schötz feiert mit dem Sieg gegen Triengen bereits den sechsten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Schötz auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Hochdorf. Die Partie findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Nach der Niederlage büsst Triengen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit vier Punkten auf Rang 8. Triengen hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Triengen trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Emmen b (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (5. Oktober) statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Schötz II - FC Triengen 1 3:2 (2:2) - Fussballanlage Wissenhusen, Schötz – Tore: 26. Jannick Duss 1:0. 27. Michael Schwarzentruber 1:1. 35. Christian Binde 2:1. 40. Dario Riesen 2:2. 51. Christian Binde 3:2. – Schötz: Dominik Häfliger, Marsell Dedaj, Philipp Wanner, Simon Näf, David Bieri, Christian Binde, Elia Lustenberger, Tim Bossart, Massimiliano Stamerra, Jannick Duss, Michael Erni. – Triengen: Lukas Wyss, Nicola Häfliger, Patrick Guedes Cabral, Lukas Arnold, Christoph Illi, Mario Baumann, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Robin Jurt, Sandro Müller, Dario Riesen. – Verwarnungen: 44. Elia Lustenberger, 50. Patrick Guedes Cabral, 73. Dario Riesen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Littau III 5:2, SC Emmen b - FC Hochdorf 1:2, FC Schötz II - FC Triengen 1 3:2, FC Hitzkirch 2 - FC Ruswil 3:0, FC Gunzwil - FC Eschenbach II 2:1

Tabelle: 1. FC Schötz II 6 Spiele/18 Punkte (20:7). 2. FC Wauwil-Egolzwil 6/15 (28:5), 3. FC Littau III 6/12 (20:17), 4. FC Gunzwil 6/9 (13:10), 5. FC Eschenbach II 6/7 (14:10), 6. FC Hitzkirch 2 6/6 (7:18), 7. FC Hochdorf 6/6 (6:17), 8. FC Triengen 1 5/4 (14:16), 9. FC Ruswil 6/4 (13:23), 10. SC Emmen b 5/3 (8:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 14:07 Uhr.