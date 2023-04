3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Stans gegen Baar Stans setzt seine Siegesserie auch gegen Baar fort. Das 4:3 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Stans: Joshua Müller brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stans stellte Luca Moser in Minute 16 her. Stans erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch David Lehmann weiter auf 3:0.

David Lehmann erzielte nur neun Minuten später auch das 4:0 für Stans. In der 62. Minute verkleinerte Leonard Rechi den Rückstand von Baar auf 1:4. Fatlum Sylejmani verkürzte in der 75. Minute den Rückstand von Baar auf 2:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der Schlussphase kam Baar noch auf 3:4 heran. Nico Laisa war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Baar erhielten Daniel Marquez (44.) und Nedeljko Maric (64.) eine gelbe Karte. Stans behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Stans viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 15 Spielen hat Stans durchschnittlich 3.7 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Stans behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 15 Spielen 37 Punkte auf dem Konto. Für Stans ist es der fünfte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Stans zuhause gegen das zweitplatzierte Team Zug 94 II zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.15 Uhr, Eichli, Stans).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 8. Baar hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Baar wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team SC Goldau II, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Stans 3:4 (0:4) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 10. Joshua Müller 0:1. 16. Luca Moser 0:2. 31. David Lehmann 0:3. 40. David Lehmann 0:4. 62. Leonard Rechi 1:4. 75. Fatlum Sylejmani (Penalty) 2:4.89. Nico Laisa 3:4. – Baar: Marc Hubler, Nedeljko Maric, Matija Maric, Daniel Dietrich, Daniel Marquez, Gabriel Can, Giordan Martino, Leonard Rechi, Kreshnik Nurcaj, Fatlum Sylejmani, Emanuele Smilari. – Stans: Julio Zumstein, Luca Moser, Fabio Gisler, Maximilian Marku, Jan Lippold, Luca Cadlini, Fabian Howald, Joshua Müller, Sandro Howald, Joël Furger, David Lehmann. – Verwarnungen: 44. Daniel Marquez, 64. Nedeljko Maric.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.04.2023 11:24 Uhr.