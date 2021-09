Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Stans gegen Küssnacht a/R Stans reiht Sieg an Sieg: Gegen Küssnacht a/R hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:0

(chm)

Katrin Mathis brachte Stans 1:0 in Führung (34. Minute). Stans baute die Führung in der 51. Minute (Miriam Mathis) weiter aus (2:0). Leandra Schegg baute in der 72. Minute die Führung für Stans weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Katrin Mathis in der 86. Minute, als sie für Stans zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Janine Käslin (43.) und Supatra Lisibach (75.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Küssnacht a/R, Michelle Wyssling (66.) kassierte sie.

Stans spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.5 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 13 geschossenen Toren Rang 3.

Die Abwehr von Küssnacht a/R kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Stans von Rang 3 auf 2. Das Team hat zwölf Punkte. Stans hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Für Stans geht es auf fremdem Terrain gegen Team Region Entlebuch (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (20.15 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Küssnacht a/R rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Küssnacht a/R hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Küssnacht a/R geht es zuhause gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Küssnacht a/R - SG Stans-Engelberg 0:4 (0:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 34. Katrin Mathis 0:1. 51. Miriam Mathis 0:2. 72. Leandra Schegg 0:3. 86. Katrin Mathis 0:4. – Küssnacht a/R: Julia Küttel, Eveline Hummel, Sarah Meyer, Stella Kenel, Tiffany Stillhart, Nina Millat, Melanie Rosenkranz, Bianca Kottmeyer, Romy Breedijk, Rebecca Grobotek, Ramona Barmettler. – Stans: Leandra Litschi, Janine Käslin, Daniela Barmettler, Lea Lenherr, Corina Fedier, Miriam Mathis, Denise Baumann, Anja Odermatt, Manuela Amstad, Katrin Mathis, Leandra Schegg. – Verwarnungen: 43. Janine Käslin, 66. Michelle Wyssling, 75. Supatra Lisibach.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Küssnacht a/R - SG Stans-Engelberg 0:4, FC Kickers Luzern - FC Lugano Femminile II 3:1, Team Uri Frauen I - Team Region Entlebuch 6:0

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 4 Spiele/12 Punkte (21:2). 2. SG Stans-Engelberg 4/12 (13:2), 3. SK Root 3/9 (12:2), 4. FC Willisau 3/9 (8:3), 5. Team Region Entlebuch 4/4 (5:13), 6. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 7. FC Horw 3/3 (5:15), 8. FC Kickers Luzern 4/3 (6:8), 9. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 10. SC Nebikon 3/1 (4:8), 11. FC Adligenswil 3/0 (3:8), 12. FC Lugano Femminile II 3/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 19:33 Uhr.