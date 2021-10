Frauen 2. Liga Erneuter Sieg für Stans gegen Nebikon Stans reiht Sieg an Sieg: Gegen Nebikon hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 9:2

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Stans über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren sieben. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Nebikon waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (52. Minute) und zum 2:9 (88. Minute).

Die Torschützinnen für Stans waren: Miriam Mathis (2 Treffer), Leandra Schegg (2 Treffer), Gina Niederberger (2 Treffer), Manuela Amstad (1 Treffer), Katrin Mathis (1 Treffer) und Angelina Leder (1 Treffer). Die Torschützinnen für Nebikon waren: Sonja Bucher und Sabrina Gamma.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Stans weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 34 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Nebikon kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 29 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel (Rang 12).

Stans bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 22 Punkten. Für Stans ist es der dritte Sieg in Serie.

Stans bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team Team Uri Frauen I. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nebikon verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Nebikon war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Luzern Frauen 2 kriegt es Nebikon als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (13.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - SC Nebikon 9:2 (2:0) - Eichli, Stans – Tore: 15. Angelina Leder 1:0. 39. Gina Niederberger 2:0. 46. Gina Niederberger 3:0. 49. Miriam Mathis 4:0. 52. Sonja Bucher 4:1. 56. Leandra Schegg 5:1. 64. Leandra Schegg 6:1. 65. Katrin Mathis 7:1. 69. Manuela Amstad 8:1. 83. Miriam Mathis 9:1. 88. Sabrina Gamma 9:2. – Stans: Leandra Litschi, Corina Fedier, Daniela Barmettler, Janine Käslin, Eva Spieler, Miriam Mathis, Lea Lenherr, Anja Odermatt, Angelina Leder, Katrin Mathis, Lena Marzohl. – Nebikon: Eliane Graber, Pia Bucher, Lisa Hammelbacher, Ilona Bosoppi, Francine Salamin, Janine Zurfluh, Sonja Bucher, Milena Hammelbacher, Chantal Hodel, Sarah Imboden, Yvonne Birrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Willisau - Team Uri Frauen I 2:0, SG Stans-Engelberg - SC Nebikon 9:2, FC Kickers Luzern - FC Adligenswil 3:1

Tabelle: 1. SG Stans-Engelberg 8 Spiele/22 Punkte (34:5). 2. SK Root 7/18 (22:12), 3. Team Uri Frauen I 8/18 (29:7), 4. FC Willisau 8/16 (16:11), 5. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 8/7 (11:14), 10. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 11. FC Adligenswil 8/3 (7:21), 12. SC Nebikon 8/1 (9:29).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2021 18:31 Uhr.