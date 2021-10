Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Sursee gegen Schwyz Sursee reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwyz hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

In der 26. Minute war es an Sira Hodel, Sursee 1:0 in Führung zu bringen. Viviane Schumacher sorgte in der 39. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sursee. Sursee erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Eileen Schilliger weiter auf 3:0.

Sabrina Lustenberger baute in der 64. Minute die Führung für Sursee weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jenny Niederhauser in der 71. Minute, als sie für Sursee zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Raffaela Betschart von Schwyz erhielt in der 36. Minute die gelbe Karte.

Sursee spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.4 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 15 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Schwyz kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 17 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 10).

Mit dem Sieg übernimmt Sursee die Tabellenführung. Das Team hat nach fünf Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Sursee feiert mit dem Sieg gegen Schwyz bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Sursee spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Gunzwil (Rang 9). Das Spiel findet am 17. Oktober statt (13.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Nach der Niederlage findet sich Schwyz unter dem Strich wieder. Null Punkte bedeuten Rang 10. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Schwyz hat bisher nur verloren, nämlich fünfmal.

Schwyz trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Gunzwil (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 10. Oktober statt (13.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: SC Schwyz II - FC Sursee 0:5 (0:2) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 26. Sira Hodel 0:1. 39. Viviane Schumacher 0:2. 58. Eileen Schilliger 0:3. 64. Sabrina Lustenberger 0:4. 71. Jenny Niederhauser 0:5. – Schwyz: Anita Nauer, Adrienn Fekete, Valentina Strüby, Chantal Steiner, Tanja Ulrich, Corinne Ulrich, Aicha Diallo, Raffaela Betschart, Nadine Suter, Nahila Romer, Nicole Suter. – Sursee: Iliriana Brahimi, Caroline Bregenzer, Viviane Schumacher, Sabrina Lustenberger, Sira Hodel, Julia Egli, Eileen Schilliger, Melina Castaño, Sara Mestre Guerreiro, Sabrina Castaño, Selina Portmann. – Verwarnungen: 36. Raffaela Betschart.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: SC Cham - FC Baar 2 1:2, SC Schwyz II - FC Sursee 0:5

Tabelle: 1. FC Sursee 5 Spiele/15 Punkte (15:2). 2. SG Obwalden 6/15 (17:5), 3. TEAM Menzingen / Aegeri 4/10 (13:7), 4. FC Baar 2 5/9 (9:10), 5. Team Uri Frauen II 4/7 (6:4), 6. FC Ascona 3/6 (4:3), 7. SC Cham 5/4 (8:11), 8. FC Hünenberg 4/1 (5:11), 9. FC Gunzwil 5/0 (6:15), 10. SC Schwyz II 5/0 (2:17).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 05:59 Uhr.