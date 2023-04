3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Zug 94 gegen Goldau Zug 94 setzt seine Siegesserie auch gegen Goldau fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

In der 9. Minute war es an Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Zug 94 1:0 in Führung zu bringen. Valentin Bagavac sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94. Das letzte Tor der Partie erzielte Rafael Frater, der in der 89. Minute die Führung für Zug 94 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Luca Campisi von Zug 94 erhielt in der 72. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Zug 94 hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zug 94 bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach 17 Spielen bei 41 Punkten. Für Zug 94 ist es der vierte Sieg in Serie.

Zug 94 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Engelberger SC (Platz 4). Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.00 Uhr, Sportplatz Wyden, Engelberg).

Mit der Niederlage rückt Goldau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 8. Für Goldau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Goldau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Schwyz (Platz 6). Das Spiel findet am 3. Mai statt (20.15 Uhr, Sportplatz Tierpark, Goldau).

Telegramm: Zug 94 II - SC Goldau II 3:0 (2:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 9. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 1:0. 44. Valentin Bagavac 2:0. 89. Rafael Frater 3:0. – Zug 94: Robert Kukeli, Luca Campisi, Dario Fava, Mattia Hanusch, Valentin Bagavac, Joan David Avila Romero, Filipe Oliveira Pereira, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Brandel Lopes Gil, Nicola Parente, Robin Baumann. – Goldau: Ideal Sopaj, Defrim Zeka, Thomas Spichtig, Tizian Casanova, Tim Zumbühl, Lukas Horath, Jonuz Reci, Baris Yilmaz, Florian Mrijaj, Enis Etemi, Ronny Annen. – Verwarnungen: 72. Luca Campisi.

