2. Liga Erster Punkt für Emmen und Rothenburg nach Unentschieden Im zweiten Spiel der neuen Saison spielen Emmen und Rothenburg 1:1 unentschieden.

Durch ein Eigentor ging Rothenburg in der [[all_goals[g-1].minute]]. Minute in Führung. Pechvogel war Rinor Gashi. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Florant Veseli traf in der 87. Minute für Emmen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Norman Williner von Rothenburg erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

Emmen liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 10. Das nächste Spiel trägt Emmen auswärts gegen das stark gestartete Team FC Sempach aus. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Nach dem zweiten Spiel steht Rothenburg mit einem Punkt auf dem zwölften Rang. Für Rothenburg geht es daheim gegen SC Obergeissenstein weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: SC Emmen - FC Rothenburg 1:1 (0:1) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 21. Eigentor (Rinor Gashi) 0:1.87. Florant Veseli 1:1. – Emmen: Yanick Bäuerle, Rinor Gashi, Steven Zwimpfer, Marc Koch, Marco Baumgartner, Manuel Meier, Michael Keller, Claudio Vogel, Silvio König, Roman Greter, Florant Veseli. – Rothenburg: Sinan Bali, Luca Imfeld, Norman Williner, Jan Portmann, Nicolas Loser, Pascal Zimmermann, Noe Durand, Nino Kiser, Livio Kauer, Pietro Di Berardino, Matteo Di Berardino. – Verwarnungen: 66. Norman Williner.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Sempach 0:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 4:1, FC Aegeri - FC Stans 0:0, SC Emmen - FC Rothenburg 1:1, SC Obergeissenstein - FC Sarnen 2:0, Luzerner SC - FC Sins 3:2

Tabelle: 1. FC Sempach 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. Luzerner SC 2/6 (6:4), 3. FC Aegeri 2/4 (3:2), 4. FC Hochdorf 2/3 (6:4), 5. FC Sins 2/3 (4:3), 6. FC Sarnen 2/3 (3:3), 7. FC Willisau 2/3 (2:2), 8. FC Altdorf 2/3 (5:4), 9. SC Obergeissenstein 2/3 (2:4), 10. SC Emmen 2/1 (2:4), 11. FC Stans 2/1 (0:2), 12. FC Rothenburg 2/1 (1:3), 13. FC Littau 1/0 (2:3), 14. SC Cham II 1/0 (2:5).

