3. Liga, Gruppe 1 Erster Saisonsieg für Buochs gegen Hünenberg Erster Saisonsieg für Buochs nach 19 Spielen: Die Mannschaft hat am Samstag zuhause beim 3:0 gegen Hünenberg zum ersten Mal drei Punkte geholt.

In der 15. Minute war es an Lauro Baumgartner, Buochs 1:0 in Führung zu bringen. In der 35. Minute baute Daniele Ricupero den Vorsprung für Buochs auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Nil Niederberger in der 55. Minute, als er für Buochs zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Nicolas Wälchli von Buochs erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg ändert nichts in der Tabelle für Buochs. Das Team bleibt Schlusslicht. Mit sieben Punkten liegt das Team auf Rang 12. Der erste Sieg der Saison für Buochs folgt nach 14 Niederlagen und vier Unentschieden. Buochs konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Buochs spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Steinhausen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 11. Für Hünenberg ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Sechs Spiele von Hünenberg gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Baar 1 kriegt es Hünenberg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: SC Buochs - FC Hünenberg I 3:0 (2:0) - Seefeld, Buochs – Tore: 15. Lauro Baumgartner 1:0. 35. Daniele Ricupero 2:0. 55. Nil Niederberger 3:0. – Buochs: Mauro Truttmann, Fabian Niederberger, Nil Niederberger, Patrick Peixoto Matanovic, Nordin Käslin, Lauro Baumgartner, Niklas Bissig, Maurice Weh, Daniele Ricupero, Ron Fischer, Nicolas Wälchli. – Hünenberg: Thomas Steiner, Sebastian Meister, Flamur Loshaj, Denis Sabanovic, Dominik Rüegg, Dario Burkhardt, Salvatore Viola, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Sandro Burkhardt, Qendrim Aliji. – Verwarnungen: 70. Nicolas Wälchli.

