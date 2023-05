4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Erster Saisonsieg für Eich gegen Nebikon Im fünften Spiel ist es endlich soweit: Eich hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Nebikon gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:1.

(chm)

Sandro Ottiger eröffnete in der 48. Minute das Skore, als er für Eich das 1:0 markierte. Der Treffer fiel mittels Penalty. Melvin Isler erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Eich. Mit einem weiteren Tor sorgte Melvin Isler in der 68. Minute für das 3:0 für Eich. Den Schlussstand stellte Paolo Studer in der 87. Minute her, als er für Nebikon auf 1:3 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Nebikon so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Eich machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 6. Der erste Sieg der Saison für Eich folgt nach zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Eich konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Eich auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schötz II. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.15 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Nach der Niederlage büsst Nebikon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 7. Nebikon hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Nebikon geht es daheim gegen Eibuselection CF (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SC Eich - SC Nebikon 3:1 (0:0) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 48. Sandro Ottiger (Penalty) 1:0.51. Melvin Isler 2:0. 68. Melvin Isler 3:0. 87. Paolo Studer (Penalty) 3:1. – Eich: Janic Portmann, Lukas Amrein, Eric Suter, David Cavadini, Leonit Avdyli, Noel Elmiger, Sandro Ottiger, Samuel Küng, David Küng, Fabio Baumgartner, Melvin Isler. – Nebikon: Christopher Hodel, Dario Wermelinger, Adis Omeri, Marco Stutz, Raphael Kaufmann, Leon Wapniarz, Fabian Schürmann, Philipp Galliker, Paolo Studer, Anel Jukic, Jannick Kaufmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 15:24 Uhr.