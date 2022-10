Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Escholzmatt-Marbach gegen Adligenswil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Escholzmatt-Marbach hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Adligenswil gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 4:0.

(chm)

Das Tor von Lorena Theiler in der 43. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Escholzmatt-Marbach. Escholzmatt-Marbach baute die Führung in der 49. Minute (Tabea Emmenegger) weiter aus (2:0). Escholzmatt-Marbach baute in der 73. Minute die Führung für Escholzmatt-Marbach weiter aus: Torschützin war erneut Tabea Emmenegger. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lorena Theiler in der 81. Minute, als sie für Escholzmatt-Marbach zum 4:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Escholzmatt-Marbach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Escholzmatt-Marbach die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Mit dem Sieg liegt Escholzmatt-Marbach neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das Team rückt damit einen Platz vor. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Nebikon (Platz 4). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Adligenswil liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Mit zwei Punkten liegt das Team auf Rang 10. Das Team verliert damit einen Platz. Für Adligenswil ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Adligenswil gingen unentschieden aus.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Horw (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (19.30 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Adligenswil 4:0 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 43. Lorena Theiler 1:0. 49. Tabea Emmenegger 2:0. 73. Tabea Emmenegger 3:0. 81. Lorena Theiler 4:0. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Ramona Portmann, Tamara Emmenegger, Jana Bieri, Deborah Duss, Deborah Müller, Julia Wicki, Olivia Karin Unternährer, Lorena Theiler, Leandra Limacher, Rebekka Studer. – Adligenswil: Manuela Strub, Julia Bucher, Alina Procacci, Ramona Imhof, Milena Betschart, Stéphanie Küher, Matilda Schmidli, Julia Küher, Janina Hochuli, Vivienne Bucher, Laura Kälin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 21:58 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.