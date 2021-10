4. Liga, Gruppe 6 Erster Saisonsieg für Hochdorf gegen Emmen – Später Siegtreffer Im sechsten Spiel ist es endlich soweit: Hochdorf hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Emmen gewinnt die Mannschaft am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Nach torlosen 71 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das erste Tor der Partie fiel für Emmen: Ehad Lika brachte seine Mannschaft in der 71. Minute 1:0 in Führung. Fabian Trottmann glich in der 82. Minute für Hochdorf aus. Es hiess 1:1. Kurz vor Schluss, in der 84. Minute traf Simon Kathriner zum 2:1-Siegestreffer für Hochdorf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Emmen für Flamur Emini (68.) und Daniel Carvalho Domingues (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Hochdorf, Simon Lipp (71.) kassierte sie.

Dank dem Sieg ist Hochdorf nicht mehr Letzter in der Tabelle: sechs Punkte bedeuten Rang 7. Das ist ein Sprung um drei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Hochdorf folgt nach zwei Niederlagen und drei Unentschieden.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Schötz II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 12. Oktober statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Durch die Niederlage wird Emmen ans Tabellenende durchgereicht. Das Team hat nach fünf Spielen drei Punkte auf dem Konto. Das Team verschlechtet sich um zwei Plätze. Emmen hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Emmen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Triengen 1 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (5. Oktober) (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: SC Emmen b - FC Hochdorf 1:2 (0:0) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 71. Ehad Lika 1:0. 82. Fabian Trottmann 1:1. 84. Simon Kathriner 1:2. – Emmen: Igor Labudovic, Henrique Botelho Da Rocha, Daniel Carvalho Domingues, Hazir Bozhdaraj, Carlos Botelho Da Rocha, Ivica Harambasic, Scepan Corovic, Massimiliano Campisano, Dejan Cvetkovic, Shkumbin Shkodra, Mario Martinovic. – Hochdorf: Lukas Werder, Raphael Zehnder, Fabian Trottmann, Samuel Bieri, Patrick Stutz, Sven Roos, Daniel Koch, Simon Lipp, Claudio Reboredo Alves, Donato Tomasulo, Richard Buck. – Verwarnungen: 68. Flamur Emini, 71. Simon Lipp, 90. Daniel Carvalho Domingues.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Littau III 5:2, SC Emmen b - FC Hochdorf 1:2, FC Schötz II - FC Triengen 1 3:2, FC Hitzkirch 2 - FC Ruswil 3:0, FC Gunzwil - FC Eschenbach II 2:1

Tabelle: 1. FC Schötz II 6 Spiele/18 Punkte (20:7). 2. FC Wauwil-Egolzwil 6/15 (28:5), 3. FC Littau III 6/12 (20:17), 4. FC Gunzwil 6/9 (13:10), 5. FC Eschenbach II 6/7 (14:10), 6. FC Hitzkirch 2 6/6 (7:18), 7. FC Hochdorf 6/6 (6:17), 8. FC Triengen 1 5/4 (14:16), 9. FC Ruswil 6/4 (13:23), 10. SC Emmen b 5/3 (8:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:46 Uhr.