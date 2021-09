Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Kickers gegen Lugano Femminile Kickers hat am Sonntag zuhause Lugano Femminile besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:1.

(chm)

Lugano Femminile ging zunächst in der 8. Minute in Führung, als Giulia De Mirca zum 1:0 traf. In der 42. Minute gelang Kickers jedoch durch Diellza Mulaj der Ausgleich. Marjana Ensmenger schoss Kickers in der 49. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 83. Minute, als Carla Wey für Kickers auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Lugano Femminile kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.7 Tore pro Partie (Rang 7).

Kickers verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Kickers folgt nach drei Niederlagen und null Unentschieden. Kickers konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Kickers wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Horw, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 25. September statt (20.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Lugano Femminile steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 10). Das Team hat null Punkte. Lugano Femminile muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Lugano Femminile zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem sechstplatzierten FC Luzern Frauen 2 kriegt es Lugano Femminile als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September ( Uhr, Stadio Comunale Cornaredo, Lugano).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Lugano Femminile II 3:1 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 8. Giulia De Mirca 0:1. 42. Diellza Mulaj 1:1. 49. Marjana Ensmenger 2:1. 83. Carla Wey 3:1. – Kickers: Aslim Sengün, Viviane Lötscher, Carmen von Heeren, Kimberly Burch, Ramona Bühlmann, Michelle Kunz, Marjana Ensmenger, Aline Kiser, Mienosch Saleh, Carla Wey, Diellza Mulaj. – Lugano Femminile: Chiara Baselgia, Aiscia Giordano, Caroline Curti, Shannon Coter, Rahma Saad Mawad, Alicia Giussani, Diana La Greca, Sara Binggeli, Caterina Sarak, Jennifer Lorenzi, Katrina Gregorio. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Küssnacht a/R - SG Stans-Engelberg 0:4, FC Kickers Luzern - FC Lugano Femminile II 3:1, Team Uri Frauen I - Team Region Entlebuch 6:0

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 4 Spiele/12 Punkte (21:2). 2. SG Stans-Engelberg 4/12 (13:2), 3. SK Root 3/9 (12:2), 4. FC Willisau 3/9 (8:3), 5. Team Region Entlebuch 4/4 (5:13), 6. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 7. FC Horw 3/3 (5:15), 8. FC Kickers Luzern 4/3 (6:8), 9. FC Küssnacht a/R 4/3 (4:14), 10. SC Nebikon 3/1 (4:8), 11. FC Adligenswil 3/0 (3:8), 12. FC Lugano Femminile II 3/0 (2:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 19:33 Uhr.