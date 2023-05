4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Erster Saisonsieg für Reiden gegen Sempach Für Reiden hat es am Sonntag im fünften Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte zuhause Sempach 3:1.

Sempach ging zunächst in der 33. Minute in Führung, als Marco Bühler zum 1:0 traf. In der 45. Minute gelang Reiden jedoch durch Dominic Gautschi der Ausgleich. In der 61. Minute gelang Manuel Moor der Führungstreffer zum 2:1 für Reiden. In der 71. Minute sorgte Diego Lang für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Reiden.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sempach für Patrick Stirnimann (35.) und Dario Mathis (67.). Reiden blieb ohne Karte.

Die Offensive von Reiden ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2 Mal pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Reiden von Rang 5 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Reiden folgt nach einer Niederlage und zwei Unentschieden. Reiden konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Reiden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Triengen 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle verliert Sempach Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat einen Punkt. Für Sempach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sempach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Reiden - FC Sempach b 3:1 (1:1) - Kleinfeld, Reiden – Tore: 33. Marco Bühler 0:1. 45. Dominic Gautschi 1:1. 61. Manuel Moor 2:1. 71. Diego Lang 3:1. – Reiden: Yannik Fischer, Gianluca De Lucia, Jörg Bühlmann, Adrian Stutz, Nicolas Berger, Joel Wirz, Pascal Jordi, Manuel Moor, Diego Lang, Marco Ferrara, Dominic Gautschi. – Sempach: Florian Odermatt, Marvin Schenk, Andri Felber, Johannes Kinast, Stephan Häfliger, Dario Mathis, Marco Bühler, Raphael Bühlmann, Yannick Brun, Dominik Kammermann, Patrick Stirnimann. – Verwarnungen: 35. Patrick Stirnimann, 67. Dario Mathis.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 22:51 Uhr.