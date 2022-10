4. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Brunnen nach drei Niederlagen – Vierfach-Torschütze Lev Reygel Sieg für Brunnen nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Zug 94 gewinnt Brunnen am Sonntag auswärts 7:4.

(chm)

Zug 94 erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Scharbel Hadodo ging das Team in der 21. Minute in Führung. Lev Reygel glich in der 27. Minute für Brunnen aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Brunnen auf. Das Team schoss ab der 41. Minute noch sechs weitere Tore, während Zug 94 noch drei Treffer gelangen (zum 2:5 (70. Minute), 3:6 (82. Minute) und 4:7 (89. Minute)). Der Endstand lautete 7:4.

Matchwinner für Brunnen war Lev Reygel, der gleich viermal traf. Die weiteren Torschützen für Brunnen waren: Pali Berisha (1 Treffer), Gjergj Domgjoni (1 Treffer) und Gabriell Domgjoni (1 Treffe.) bei Zug 94 schoss Tiago Almeida Martins gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Scharbel Hadodo (1 Tore).

Bei Brunnen erhielten Pali Berisha (30.), Gazmend Rexhaj (75.) und Stiv Jovanovic (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Zug 94 für Noah Schwegler (11.) und Maximiliano Damian Magnin Alfaro (55.).

Brunnen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 25 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Zug 94 ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 5.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Brunnen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 6. Brunnen hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Brunnen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rotkreuz III (Platz 8). Das Spiel findet am Freitag (14. Oktober) statt (20.00 Uhr, Schoeller).

Für Zug 94 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Für Zug 94 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Zug 94 tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Ibach II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: Zug 94 III - FC Brunnen b 4:7 (1:2) - Herti Allmend, Zug – Tore: 21. Scharbel Hadodo 1:0. 27. Lev Reygel 1:1. 41. Lev Reygel 1:2. 53. Gjergj Domgjoni 1:3. 57. Lev Reygel 1:4. 67. Lev Reygel 1:5. 70. Tiago Almeida Martins 2:5. 81. Gabriell Domgjoni 2:6. 82. Tiago Almeida Martins 3:6. 85. Pali Berisha 3:7. 89. Tiago Almeida Martins (Penalty) 4:7. – Zug 94: Noah Schwegler, Maximiliano Damian Magnin Alfaro, Milutin Draskovic, Elvis Dedovic, Ken Bernet, Uros Draskovic, Scharbel Hadodo, Milos Andelovic, Tiago Almeida Martins, Eron Emini, Adin Nasufovic. – Brunnen: Besmir Rexhaj, Albert Domgjoni, Marko Pranjic, Meriton Prenaj, Adrian Berbatovci, Stiv Jovanovic, Gjergj Domgjoni, Gazmend Rexhaj, Gabriell Domgjoni, Lev Reygel, Pali Berisha. – Verwarnungen: 11. Noah Schwegler, 30. Pali Berisha, 55. Maximiliano Damian Magnin Alfaro, 75. Gazmend Rexhaj, 88. Stiv Jovanovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 03:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.