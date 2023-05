Frauen 3. Liga Erster Sieg für Cham nach vier Niederlagen Sieg für Cham nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Schattdorf gewinnt Cham am Sonntag zuhause 3:0.

Devya Caparelli brachte Cham 1:0 in Führung (26. Minute). Wiederum Devya Caparelli erhöhte in der 46. Minute auf 2:0 für Cham. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Zehra Nuhiu in der 75. Minute, als sie für Cham zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Schattdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Defensive 52 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Cham rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auswärts mit seinem Tabellennachbarn SG Obwalden (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Schattdorf liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Sieben Punkte bedeuten Rang 10. Es verliert einen Platz. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Team Gunzwil-Sempach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 4. Juni statt (16.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: SC Cham - Team Uri Frauen II 3:0 (1:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 26. Devya Caparelli 1:0. 46. Devya Caparelli 2:0. 75. Zehra Nuhiu 3:0. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Kira Ineichen, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Ella Amrein, Stephanie Baldelli, Flavia Estermann, Devya Caparelli, Michelle Otypka, Sarina Von Flüe, Lisa Kehrli. – Schattdorf: Selin Baumann, Lisa Furrer, Adriana Fedier, Linda Baumann, Lea Deplazes, Géraldine Fedier, Natascha Betschart, Sina Riesen, Julie Gisler, Lynn Gnos, Alina Bissig. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

