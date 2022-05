3. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg für Grosswangen-Ettiswil nach vier Niederlagen – Sven Baumeler entscheidet Spiel Nach vier Niederlagen in Serie hat Grosswangen-Ettiswil am Samstag gegen Knutwil einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. In der 30. Minute schoss Sven Baumeler das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Habermacher von Knutwil erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Grosswangen-Ettiswil um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 8. Grosswangen-Ettiswil hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Grosswangen-Ettiswil wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Nottwil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Knutwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 11. Für Knutwil war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Knutwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Knutwil - FC Grosswangen-Ettiswil 0:1 (0:1) - FC Knutwil, Knutwil – Tor: 30. Sven Baumeler 0:1. – Knutwil: Philipp Lisebach, Pascal Steinmann, Manuel Schärli, Dominik Meier, Adrian Kaufmann, Severin Wüest, Yannick Fortiguerra, Dominik Weidkuhn, Lars Lötscher, Simon Habermacher, Yuri Spiess. – Grosswangen-Ettiswil: Vito Fischer, Florian Goller, Joel Wälti, Nevio Inäbnit, Daniel Bucher, Albion Ajdini, Remo Zeder, Pirmin Vonwyl, Fabian Ukaj, Timo Künzli, Sven Baumeler. – Verwarnungen: 60. Simon Habermacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 23:00 Uhr.