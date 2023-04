2. Liga Erster Sieg für Luzerner SC nach fünf Niederlagen Sieg für Luzerner SC nach fünf Niederlagen in Folge. Gegen Obergeissenstein gewinnt Luzerner SC am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Luzerner SC ging in der 28. Minute 1:0 in Führung, als Lucas Caluori ins eigene Tor traf. Dardan Krasniqi sorgte in der 64. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Luzerner SC. Das letzte Tor der Partie erzielte Arben Balaj, der in der 86. Minute die Führung für Luzerner SC auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Andreas Ademi (16.) und Dardan Krasniqi (38.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Obergeissenstein, Bleron Ramadani (54.) kassierte sie.

Die Tabellensituation hat sich für Luzerner SC nicht verändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Luzerner SC hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Luzerner SC wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Sins I, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Mit der Niederlage rückt Obergeissenstein in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 13. Für Obergeissenstein war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Obergeissenstein tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: Luzerner SC - SC Obergeissenstein 3:0 (1:0) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 28. Eigentor (Lucas Caluori) 1:0.64. Dardan Krasniqi 2:0. 86. Arben Balaj 3:0. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Andreas Ademi, Arben Balaj, Rinor Elshani, Fatlind Elshani, Richard Nikaj, Dardan Krasniqi, Abrahan Blättler, Samuel Rodrigues Esteves, Enis Januzaj, Darko Todic. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Marc Wattenberg, Danny Kok, Lucas Caluori, Samuel Widmer, Reyneri Rodriguez Estrada, Nick Illi, Miro Bassi, Michael Stalder, Bleron Ramadani, Nicolas Schneuwly. – Verwarnungen: 16. Andreas Ademi, 38. Dardan Krasniqi, 54. Bleron Ramadani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 05:26 Uhr.