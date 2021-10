4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Malters nach vier Niederlagen – Später Siegtreffer durch Patrick Stalder Sieg für Malters nach vier Niederlagen in Serie. Gegen Südstern gewinnt Malters am Samstag zuhause 1:0.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Malters das einzige Tor der Partie gelang. In der 84. Minute schoss Patrick Stalder das 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Malters erhielten Valbon Neziri (61.), Sven Stadelmann (82.) und Yannik Bucheli (86.) eine gelbe Karte. Bei Südstern erhielten Leonardo Da Rocha Duarte (61.), Emanuel Jose Costa Frade (79.) und Artur Correia Goncalves (95.) eine gelbe Karte.

Malters machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 7. Malters hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren. Malters siegte zudem erstmals auswärts.

Malters trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Eschenbach III (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Mit der Niederlage rückt Südstern in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 9. Für Südstern war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Südstern verlor zudem erstmals zuhause.

Südstern spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rothenburg (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Oktober (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: FC Malters - FC Südstern b 1:0 (0:0) - Oberei, Malters – Tor: 84. Patrick Stalder (Penalty) 1:0. – Malters: Rajbaskar Devarasa, Dominik Burri, Jonas Schröter, Dominik Zemp, Valbon Neziri, Joris Schweizer, Patrick Stalder, Nicolas Stephan, Sven Stadelmann, Florian Bachmann, Yannik Bucheli. – Südstern: Radosav Stojkovic, Renato José Ervedal Carneiro, Wilson César Soares Ferreira, Emanuel Jose Costa Frade, Artur Correia Goncalves, Leonardo Da Rocha Duarte, Jimmy de Jesus Vaz Ribeiro Tavares, Fabio Rafael Teixeira Bras, Pedro Zinga, Abilio Pedro Lopes Pereira, Filipe Manuel Teixeira Gomes. – Verwarnungen: 61. Leonardo Da Rocha Duarte, 61. Valbon Neziri, 79. Emanuel Jose Costa Frade, 82. Sven Stadelmann, 86. Yannik Bucheli, 95. Artur Correia Goncalves.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: FC Littau II - SC Emmen a 4:1, FC Malters - FC Südstern b 1:0, SC Obergeissenstein - Luzerner SC 4:0, FC Emmenbrücke II - FC Eschenbach III 10:1

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 6 Spiele/14 Punkte (27:10). 2. SC Obergeissenstein 6/13 (19:3), 3. FC Littau II 6/12 (21:13), 4. FC Emmenbrücke II 6/11 (22:10), 5. SC Emmen a 5/10 (18:11), 6. FC Rothenburg 5/7 (11:11), 7. FC Malters 6/6 (9:17), 8. FC Eschenbach III 6/5 (11:27), 9. FC Südstern b 6/4 (9:26), 10. Luzerner SC 6/0 (12:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.10.2021 10:27 Uhr.