4. Liga, Gruppe 5 Erster Sieg für Sursee nach drei Niederlagen Gegen Schüpfheim gewinnt Sursee am Freitag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 3:2.

(chm)

Schüpfheim ging zunächst in Führung, als Kilian Tanner in der 2. Minute traf. Dann glich aber Veli Selimi (20.) für Sursee aus. Fjoralb Sadiku in der 30. Minute und Marco Staffelbach in der 60. Minute brachten Sursee sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schüpfheim noch auf 2:3 heran. Julian Eicher war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sursee, nämlich für Fjoralb Sadiku (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schüpfheim, Marco Zemp (42.) kassierte sie.

Sursee machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Eich an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Schüpfheim verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Schüpfheim war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Schüpfheim tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: FC Sursee - FC Schüpfheim 3:2 (2:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 2. Kilian Tanner 0:1. 20. Veli Selimi 1:1. 30. Fjoralb Sadiku 2:1. 60. Marco Staffelbach 3:1. 90. Julian Eicher 3:2. – Sursee: Daniel Mestre Guerreiro, Arijan Haxhija, Michael Lussi, Nico Felder, Florian Manstein, Marco Staffelbach, Philipp Rohrer, Manuel Steger, Fjoralb Sadiku, Veli Selimi, Xheladin Qunaj. – Schüpfheim: Daniel Emmenegger, Dario Schmid, Patrick Emmenegger, Oliver Alessandri, Mario Schöpfer, Julian Eicher, Christian Haas, Kilian Tanner, Marco Zemp, Noel Emmenegger, Joel Zihlmann. – Verwarnungen: 42. Marco Zemp, 88. Fjoralb Sadiku.

Tabelle: 1. FC Zell 6 Spiele/18 Punkte (24:4). 2. SC Eich 6/15 (17:4), 3. FC Sempach 6/13 (10:7), 4. SC Nebikon 6/11 (8:4), 5. FC Willisau 6/10 (16:14), 6. FC Sursee 7/7 (9:16), 7. FC Buttisholz 6/6 (8:15), 8. FC Triengen 2 6/6 (10:17), 9. FC Entlebuch 6/3 (6:19), 10. FC Schüpfheim 7/1 (8:16).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 08:30 Uhr.