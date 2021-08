2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Obergeissenstein gegen Sarnen Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Obergeissenstein zuhause gegen Sarnen 2:0.

(chm)

Bereits in der 12. Minute traf Yannick Zai zum 1:0. Mit dem 2:0 für Obergeissenstein schoss Christian Mutter das letzte Tor der Partie.

Bei Sarnen erhielten Ivo Sigrist (3.), Lukas Koch (13.) und Dzenan Cekovic (70.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Obergeissenstein für José Luis Da Silva Pereira (42.) und Reto Albisser (80.).

Nach dem zweiten Spiel steht Obergeissenstein mit drei Punkten auf dem neunten Rang. Für Obergeissenstein geht es auswärts gegen FC Rothenburg weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

In der Tabelle steht Sarnen nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Sarnen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hochdorf. Die Partie findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Sarnen 2:0 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 12. Yannick Zai 1:0. 65. Christian Mutter 2:0. – Obergeissenstein: Jérome Hajnal, Elio Wildisen, José Luis Da Silva Pereira, Christian Mutter, Raphael Mosses, Michael Stalder, Samuel Stalder, Reto Albisser, Yannick Zai, Miro Bassi, Marlon Felber. – Sarnen: Ivo Sigrist, Livio Fanger, Nico Schmid, Lukas Koch, Jason Kuhn, Dominic Braschler, Ante Pekas, Aurel Bode, Jan Wallimann, Randy Würsch, Norman Blättler. – Verwarnungen: 3. Ivo Sigrist, 13. Lukas Koch, 42. José Luis Da Silva Pereira, 70. Dzenan Cekovic, 80. Reto Albisser.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - FC Sempach 0:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 4:1, FC Aegeri - FC Stans 0:0, SC Emmen - FC Rothenburg 1:1, SC Obergeissenstein - FC Sarnen 2:0, Luzerner SC - FC Sins 3:2

Tabelle: 1. FC Sempach 2 Spiele/6 Punkte (7:2). 2. Luzerner SC 2/6 (6:4), 3. FC Aegeri 2/4 (3:2), 4. FC Hochdorf 2/3 (6:4), 5. FC Sins 2/3 (4:3), 6. FC Sarnen 2/3 (3:3), 7. FC Willisau 2/3 (2:2), 8. FC Altdorf 2/3 (5:4), 9. SC Obergeissenstein 2/3 (2:4), 10. SC Emmen 2/1 (2:4), 11. FC Stans 2/1 (0:2), 12. FC Rothenburg 2/1 (1:3), 13. FC Littau 1/0 (2:3), 14. SC Cham II 1/0 (2:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 21:08 Uhr.