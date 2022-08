2. Liga Erster Sieg im zweiten Spiel für Schattdorf gegen Goldau Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Schattdorf auswärts gegen Goldau 3:0.

Das Tor von Patrik Stampfli in der 8. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Schattdorf. In der 71. Minute traf Patrik Stampfli bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Schattdorf. Das letzte Tor der Partie erzielte Skander Agrebi, der in der 93. Minute die Führung für Schattdorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Goldau für Liridon Simoni (55.) und Ideal Sopaj (92.). Die einzige gelbe Karte bei Schattdorf erhielt: Joachim Gisler (66.)

Nach dem zweiten Spiel steht Schattdorf auf dem neunten Rang. Schattdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Entlebuch (Platz 5). Diese Begegnung findet am 26. August statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Goldau liegt nach Spiel 2 auf Rang 6. Als nächstes trifft Goldau auf fremdem Terrain mit FC Sarnen (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: SC Goldau - FC Schattdorf 0:3 (0:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 8. Patrik Stampfli 0:1. 71. Patrik Stampfli 0:2. 93. Skander Agrebi (Penalty) 0:3. – Goldau: Ideal Sopaj, Defrim Zeka, Philipp Ulrich, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Konrad Huser, Simon Schmid, Dario Schelbert, Tobias Walker, Arnel Mehicic, Zeno Huser. – Schattdorf: Yannick Arnold, Samuel Wirth, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Tim Gisler, Robin Mahrow, Simon Wipfli, Skander Agrebi, Cédric Gisler, Ramon Scheiber, Patrik Stampfli. – Verwarnungen: 55. Liridon Simoni, 66. Joachim Gisler, 92. Ideal Sopaj.

