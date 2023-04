3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld bezwingt Steinhausen Sieg für Erstfeld: Gegen Steinhausen gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Marc Keiser, der in der 29. Minute für Steinhausen zum 1:0 traf. In der 33. Minute traf Michael Baumann für Erstfeld zum 1:1-Ausgleich. Marc Keiser brachte Steinhausen 2:1 in Führung (49. Minute).

Gleichstand stellte Fabian Gerig durch seinen Treffer für Erstfeld in der 56. Minute her. In der 66. Minute gelang Gian-Luca Tresch der Führungstreffer zum 3:2 für Erstfeld. Erneut Gian-Luca Tresch traf in der 75. Minute auch zum 4:2 für Erstfeld. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Steinhausen gab es sechs gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Erstfeld erhielt: Pirmin Baumann (15.)

Erstfeld hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 53 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Erstfeld: Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Erstfeld hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Erstfeld in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Stans. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. April) (20.15 Uhr, Eichli, Stans).

Für Steinhausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Steinhausen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Steinhausen in einem Heimspiel mit FC Hünenberg I (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. April statt (13.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: ESC Erstfeld - SC Steinhausen 4:2 (1:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 29. Marc Keiser 0:1. 33. Michael Baumann 1:1. 49. Marc Keiser 1:2. 56. Fabian Gerig 2:2. 66. Gian-Luca Tresch 3:2. 75. Gian-Luca Tresch (Penalty) 4:2. – Erstfeld: Markus Bürgler, Michael Baumann, Nino Epp, Marc Zgraggen, Michael Traxel, Silvan Baumann, Matteo Zgraggen, Fabian Gerig, Jeremias Baumann, Samuel Baumann, Pirmin Baumann. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Dario Andermatt, Marc Keiser, Kevin Sigrist, Nicolas Martin, Flavio Fruci, Daniele Michienzi, Nedeljko Lukic, Dimitri Birnstiel, Sandro Baumann, Matthew Dos Santos Mendes. – Verwarnungen: 15. Pirmin Baumann, 24. Marc Keiser, 37. Dario Andermatt, 77. Kevin Sigrist, 77. Roman Zürcher, 84. Matthew Dos Santos Mendes, 85. Sandro Gerber.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 05:26 Uhr.