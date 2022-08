4. Liga, Gruppe 1 Erstfeld bezwingt zum Auftakt Schattdorf – Kim Gisler als Matchwinner Zum Saisonauftakt gewinnt Erstfeld zuhause gegen Schattdorf 5:4.

(chm)

Schattdorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Patrick Gamma ging das Team in der 11. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Erstfeld traf Sandro Imbach in der 26. Minute. Allerdings war es ein Eigentor.

Danach drehte Erstfeld auf. Das Team schoss ab der 28. Minute noch vier weitere Tore, während Schattdorf noch drei Treffer gelangen (zum 2:2 (35. Minute), 3:4 (68. Minute) und 4:4 (73. Minute)). Der Endstand lautete 5:4.

Die Torschützen für Erstfeld waren: Kim Gisler (2 Treffer), Tobias Walker (1 Treffer) und Lars Gisler (1 Treffer). Ein Tor für Erstfeld war ein Eigentor des Gegners. Bei Schattdorf schoss Noah Senn gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Schattdorf waren: Patrick Gamma (1 Treffer) und Aurin Camenisch (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schattdorf erhielten Alessio Montaquila (58.) und Patrick Gamma (90.) eine gelbe Karte. Erstfeld blieb ohne Karte.

Erstfeld reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Für Erstfeld geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Menzingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (27. August) statt (17.30 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Schattdorf liegt nach Spiel 1 auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Schattdorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Steinhausen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (27. August) (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: ESC Erstfeld - FC Schattdorf 5:4 (2:2) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 11. Patrick Gamma 0:1. 26. Eigentor (Sandro Imbach) 1:1.28. Lars Gisler 2:1. 35. Noah Senn 2:2. 55. Kim Gisler 3:2. 63. Tobias Walker 4:2. 68. Aurin Camenisch 4:3. 73. Noah Senn 4:4. 76. Kim Gisler 5:4. – Erstfeld: Robin Baumann, Jeremias Baumann, Tobias Walker, Noah Torres, Patrick Traxel, Simon Pertlwieser, Lars Gisler, Nando Eller, Damian Eller, Janick Gisler, Kim Gisler. – Schattdorf: Kay Schillig, Alessio Montaquila, Sandro Imbach, Nick Häusler, Pascal Baumann, Robin Lindauer, Aurin Camenisch, Christian Gisler, Henry Kempf, Patrick Gamma, Noah Senn. – Verwarnungen: 58. Alessio Montaquila, 90. Patrick Gamma.

