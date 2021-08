3. Liga, Gruppe 1 Erstfeld gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Steinhausen Erstfeld hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Steinhausen setzt es auswärts ein 3:1 ab.

(chm)

Steinhausen ging zunächst in der 58. Minute in Führung, als Matthew Dos Santos Mendes zum 1:0 traf. In der 76. Minute gelang Erstfeld jedoch durch Gian-Luca Tresch der Ausgleich. Das Tor von Fabian Gerig in der 78. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Erstfeld. In der 87. Minute sorgte Michael Planzer für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Erstfeld.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Erstfeld sah Mattia Epp (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Pirmin Baumann (47.) und Mattia Epp (92.). Steinhausen kassierte vier gelbe Karten.

Nach dem zweiten Spiel steht Erstfeld mit sechs Punkten auf dem ersten Rang. Das nächste Spiel trägt Erstfeld daheim gegen das stark gestartete Team FC Sursee aus. Die Partie findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Steinhausen steht mit null Punkten auf Rang 12. Das nächste Spiel trägt Steinhausen auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Baar 1 aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3 (0:0) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 58. Matthew Dos Santos Mendes 1:0. 76. Gian-Luca Tresch (Penalty) 1:1.78. Fabian Gerig 1:2. 87. Michael Planzer 1:3. – Steinhausen: Dario Buob, Dimitri Birnstiel, Raphael Beck, Sandro Baumann, Sandro Ricigliano, Sandro Gerber, Dario Andermatt, Matthew Dos Santos Mendes, Florian Zuka, Eric Baumann, Cédric Hürlimann. – Erstfeld: Markus Bürgler, David Epp, Michael Arnold, Fabian Gerig, Mattia Epp, Michael Traxel, Damian Eller, Pirmin Baumann, Patrik Wyrsch, Samuel Baumann, Silvan Baumann. – Verwarnungen: 10. Sandro Baumann, 47. Pirmin Baumann, 63. Cédric Hürlimann, 77. Dario Andermatt, 80. Raphael Beck, 92. Mattia Epp – Ausschluss: 94. Mattia Epp.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Meggen - FC Ibach II 2:3, FC Hünenberg I - Zug 94 II 1:2, SC Schwyz - FC Muotathal 3:0, FC Küssnacht a/R 1 - FC Baar 1 3:5, SC Steinhausen - ESC Erstfeld 1:3, FC Sursee - SC Cham IV 5:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Sursee 2/6 (6:1), 3. FC Baar 1 2/4 (8:6), 4. SC Schwyz 2/4 (6:3), 5. FC Ibach II 2/4 (3:2), 6. FC Küssnacht a/R 1 2/3 (7:7), 7. FC Muotathal 2/3 (3:3), 8. Zug 94 II 2/3 (2:2), 9. FC Hünenberg I 2/1 (1:2), 10. FC Meggen 2/0 (2:6), 11. SC Cham IV 2/0 (1:7), 12. SC Steinhausen 2/0 (3:7).

